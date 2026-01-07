Haberler

Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 10 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilkten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 10 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
