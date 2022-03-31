Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'tan şehit ailesine ziyaret

Şanlıurfa'nın Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen muhtar İbrahim İnco'nun ailesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, 2016 yılında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Sarıören Mahallesi Muhtarı İbrahim İnco'nun eşi Hüsna İnco ve çocuklarını yaşadığı evde ziyaret etti.

Bir süre sohbet ettiği ailenin taleplerini dinleyen Çakmak, Şehit muhtar İnco'ya rahmet diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüsna İnco, Çakmak'a teşekkür etti.