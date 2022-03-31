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Sivasspor'un Giresun kafilesi belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sivasspor'un Giresun kafilesi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Giresunspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'un Giresun kafilesi belli oldu.

GİRESUN (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Giresunspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'un Giresun kafilesi belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor cumartesi günü deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlıların Giresun kafilesi belli oldu. Sivasspor'un Giresunspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Ahmet Oğuz, Goutas, Özkan Yiğiter, Hakan Arslan, Jorge Felix, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Sefa Yılmaz, Kerem Atakan Kesgin, Pedro Henrique, Max Gradel, Fayçal Fajr, Fredrik Ulvestad, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode."

(Oğuzhan Sarzep-İHA)

Sivasspor'un Giresun kafilesi belli oldu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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