Sivasspor-Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bu maç bizim için önemliydi. Mutlaka puan ve puanlar gerekiyordu. Takım olarak çok iyi şekilde hazırlandık. Kafa olarak gayet iyiydik, onu da sahaya yansıtmamız gerekiyordu. İyi başladık ve iyi oynarken gol yedik. Sonra tekrar toparlandık ve gollerimizi bulduk." dedi.

Maçın başından sonuna kadar kazanmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını vurgulayan Çalımbay, "Trabzonspor'un 10 kişi kalması büyük avantaj oldu ama bazen 10 kişiye karşı oynamak çok zordur. Ancak biz 10 kişiye karşı nasıl oynanması gerekiyorsa, o şekilde oynadık." diye konuştu.

"İhtiyacımız olan puanı aldık"

Çalımbay, oyun disiplininden hiçbir zaman kopmadıklarını aktararak, "İhtiyacımız olan puanı aldık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Zor maçlarımız var ve hepsinin farkındayız. Kupa maçlarımız var, Fenerbahçe ile üst üste 3 maç oynayacağız. Ligde biraz iyi olup, Türkiye Kupası'nda yolumuza devam etmek ve final oynamak istiyoruz. Onu da yapacak güçte bir takımız. İnşallah ligde iyi olduktan sonra, o maçları da iyi bir şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız." şeklinde konuştu.

Takımıyla gurur duyduğunu dile getiren Çalımbay, üç senedir Avrupa'ya giden bir Anadolu takımı olduklarını hatırlattı.

"Çok önemli maçlar oynayacağız"

Türkiye Kupası'nı kazanarak kırmızı-beyazlı kulübe maddi kazanç sağlamak istediklerini aktaran Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üzüldüğüm, geçen yılın şampiyonu Trabzonspor'la karşılaşıyoruz ama çok az seyirciye var. Bu bizi çok üzüyor. Böyle maçlarda taraftarın bizimle olması gerekiyor. Bugünkü maça çok az taraftar geldi. Bu takım çok güzel şeyler yaptı, çok şeyi hak ediyor. Takıma saygı duymak, sonuna kadar desteklemek gerekiyor. İyiyken herkes gelir ama zor günlerde mutlaka taraftara ihtiyacımız oluyor. Taraftarla maç kazanabilirsiniz. Bir tek bu duruma üzüldüm. Daha fazla taraftar bekliyordum. Bundan sonra çok önemli maçlar oynayacağız. Fenerbahçe ile maçlarımız var. Hem Avrupa hem lig hem de kupada mücadele verdik. Kötü de gitse sahip çıkmak, saygı göstermek lazım. Tribünleri doldurmak lazım. Takımımızın hele hele şu anki zorlu dönemde desteğe ihtiyacı var. Manevi destek dışında bir şey istemiyoruz."