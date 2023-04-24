Sivasspor maçının ardından

Alfons Groenendijk Çok değerli bir 3 puanı rakibe verdik

Rıza Çalımbay Fenerbahçe maçı hayati derecede önemli bir maç

Adem AKALANANTALYA, (DHA)- Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybetti. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, çok değerli bir 3 puanı rakibe verdiklerini söylerken, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, maçın ilk 25 dakikasında mükemmel oynadıklarını ve bir sonraki hafta oynayacakları Fenerbahçe maçının hayati derecede önemli olduğunu dile getirdi.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında oynadığı maçta Sivasspor'a Yatabare ve Gradel'in penaltıdan attığı gollere Sam Larsson'un golüyle karşılık verdi ve sahadan 2-1 yenilgi ile ayrıldı. Akdeniz ekibi Antalyaspor, Sivasspor yenilgisi ile 6 hafta aradan sonra sahasında kayıp yaşadı. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

GROENENDİJK ÇOK DEĞERLİ BİR 3 PUANI RAKİBE VERDİK

Takımın kötü başlamasının çok üzücü olduğunu belirten Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Taktikle bir alakası olmayan bir maç başlangıcı yaptık. Maçı ilk 15 dakikada rakibe nasıl verebiliyorsak o şekilde verdik diyebilirim. Futbol hatalar oyunu ama bu kadar hata yapan bir takım kabul edilemez. Maç 20.00'da başlıyordu ama 30'uncu dakikada maça başladık diyebiliriz. Net şanslar elde ettik ama bu dakikadan sonra yararlanamadık. İkinci yarıda erken gelen gol beraberlik golü için bize uzun zaman tanıdı. İkinci yarıyı mükemmele yakın oynayan, istekli arzulu bir takım vardı. Geç uyanmanın sebebi nedir bunu araştıracağız. Maça geç uyandık, geç geldik diyebilirim. Puanlara ihtiyacımız var. Her puanın acil olarak almamız gerekiyor. 3 puan alamadığımız maçlardan bir puan çıkarsak bize yardım edecek. Mağlubiyetin analizini yapacağız. Cumartesi günü İstanbul'da önemli bir maçımız var. Karagümrük'e puan almak için çıkacağız. Hataları sorgulamak da en acil şekilde yapmamız gerekenler arasında. Çok değerli bir 3 puanı rakibe verdik. Bunun farkında olarak reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Karagümrük maçı kritik ve 3 puanla ayrılmak için çalışacağız dedi.

GÜVENLİ DURUMDA OLMADIĞIMIZIN FARKINDAYIM

Alfons Groenendijk ligde kalan maçlarda alınacak sonuçlarla kümede kalma adına sıkıntı yaşanabilir mi sorusuna ise, 6 maçımız var. Agresif olmayı, her topa basmayı konuştuk. Ben Sivasspor maçında böyle bir başlangıcı kabul edemiyorum. Kendime yediremiyorum. son 5 maçta iç saha performansı olarak 13 puan toplayan Antalyaspor'dan bahsediyoruz. Bu gece ise bu şekilde karşı takıma 3 puan veren Antalyaspor'dan bahsediyoruz. Güvenli durumda olmadığımızın farkındayım. 6 maçtan da puan almak için savaşacağız. Puanların ne kadar kritik olduğunun farkına varmalıyız. Oyuncu grubu da inşallah maçtan sonraki konuşmamızın ardından bu durumun farkına varmıştır diye cevap verdi.

ÇALIMBAY 25'İNCİ DAKİKAYA KADAR MÜKEMMEL OYNADIK

Maçın başından 25'inci dakikaya kadar mükemmel oynadıklarını ifade eden Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Çok iyi oynadık. İyi pozisyonlar yakaladık. 2 gol attık ama daha fazla da atabilirdik. İstediğimiz skoru da aldık. 25'inci dakikadan sonra istediğimiz şeyler olmadı. Baya sıkıntı yaşadık. İkinci yarı Antalyaspor daha iyi oynadı. Daha fazla baskı kurdular. Bunu zaten bekliyorduk. Oyuncularımızdan ikinci yarıda daha iyi performans bekliyordum ama olmadı. Bunlar biraz da yorgunluktan oluyor. Avrupa kupaları, lig olsun, 2 güne bir maç yapıyoruz. Ondan dolayı biraz sıkıntı yaşadık. Büyük bir baskı gelmesine rağmen iyi mücadele ettik ve iyi galibiyet aldık dedi.

FENERBAHÇE MAÇI HAYATİ DERECEDE ÖNEMLİ BİR MAÇ

Önlerinde kritik Fenerbahçe maçının olduğuna dikkat çeken Çalımbay, Önümüzde kritik maçlarımız var. Ligde biran önce iyi bir duruma gelip, kupayı almak istiyoruz. Hedefimiz kupa. Önümüzdeki Fenerbahçe maçı hayati derecede önemli bir maç. Zamanı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kritik maç olan Fenerbahçe maçında kazanmak için ne gerekiyorsa kendi sahamızda yapacağız diye konuştu.