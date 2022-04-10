Sivasspor, ligde 11. yenilgisini aldı - Haberler

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Sivasspor, ligde 11. yenilgisini aldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sivasspor, ligde 11. yenilgisini aldı

Medipol Başakşehir ile Spor Toto Süper Lig'de 32. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 11. mağlubiyetini elde etti.

Medipol Başakşehir ile Spor Toto Süper Lig'de 32. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 11. mağlubiyetini elde etti.

Sivasspor, Başakşehir mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 32. maçını oynadı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 11. yenilgisini elde etti. Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada Trabzonspor 'a 2-1, 8. haftada Beşiktaş'a 2-1, 13. haftada Başakşehir'e 2-1, 19. haftada Kayserispor'a 3-0, 22. haftada Göztepe'ye 2-1, 24. haftada Gaziantep FK'ya 5-1, 26. haftada Karagümrük'e 1-0, 27. haftada Beşiktaş'a 3-2 ve 28. haftada Antalyaspor'a 1-0 yenilmişti.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor, ligde 11. yenilgisini aldı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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