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Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de dün Hatayspor ile karşılaşan Sivasspor, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te bulunan bir otelde bir araya gelerek, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 16.00'da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Hatayspor maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

(Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan/İHA)

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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