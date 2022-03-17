Sivasspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor - Haberler

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Sivasspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sivasspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Altay maçının hazırlıklarına devam etti.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Altay maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında sahasında Altay ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar ise antrenmanın bir bölümünde kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

(Oğuzhan Sarzep-İHA)

Sivasspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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