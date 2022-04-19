Sivasspor'da Alanyaspor maçı öncesi 3 eksik! - Haberler

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Sivasspor'da Alanyaspor maçı öncesi 3 eksik!

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sivasspor'da Alanyaspor maçı öncesi 3 eksik!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Alanyaspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 3 eksik isim bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Alanyaspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 3 eksik isim bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor, yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 3 eksik var. Sakatlıkları bulunan Leke James ile Olarenwaju Kayode ile hasta olan Jorge Felix, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Alanyaspor - Sivasspor mücadelesi yarın saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

(Oğuzhan Sarzep - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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