Sivasspor'da Alanya maçı öncesi 2 eksik bulunuyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor'da Alanya maçı öncesi 2 eksik bulunuyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Sivasspor'da Alanya maçı öncesi 2 eksik bulunuyor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Kırmızı-beyazlılarda bu müsabaka öncesi 2 eksik futbolcu bulunuyor.

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında yarın 20.30'da Alanyaspor'u ağırlayacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 2 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James ile kırmızı kart cezalısı olan Mustapha Yatabare takımını yalnız bırakacak.

Yiğidolar'da Leke ve Yatabare dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

(Oğuzhan Sarzep - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title