Sivasspor'da Alanya maçı öncesi 2 eksik bulunuyor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Kırmızı-beyazlılarda bu müsabaka öncesi 2 eksik futbolcu bulunuyor.

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında yarın 20.30'da Alanyaspor'u ağırlayacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 2 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James ile kırmızı kart cezalısı olan Mustapha Yatabare takımını yalnız bırakacak.

Yiğidolar'da Leke ve Yatabare dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

(Oğuzhan Sarzep - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel