Sivasspor - Altay maçını Atilla Karaoğlan yönetecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor - Altay maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Sivasspor - Altay maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Altay maçında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Altay maçında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Süper Lig'in 30. haftasında 30 Mart Pazar günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak olan Sivasspor - Altay maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Sivasspor ile Altay karşılaşmasında Sakarya bölgesinden Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

(Oğuzhan Sarzep-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title