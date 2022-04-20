Sivasspor - Alanyaspor maç biletleri satışta
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında DG Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında DG Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34. hafta maçında Sivasspor ile Alanyaspor arasında 25 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.
Bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt Tribün: 35 TL
Maraton Tribünü: 25 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 15 TL
Kadın Tribün: 20 TL
(Oğuzhan Sarzep-İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel