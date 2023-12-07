Sivaslıların uğrak noktası sessizliğe büründü

SİVAS - Yaz aylarında Sivaslıların akınına uğrayan Paşabahçe Mesire Alanı, son günlerde sessizliğe büründü.

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe mesire alanı, havaların soğumasıyla birlikte adeta in cin top oynuyor. Yaz aylarında Sivaslılar tarafından yoğun ilgi gören mesire alanı, Aralık ayı itibariyle ıssızlaştı. Sıcak havalarda yer tutmak için sabahın erken saatlerinde dolan kamelyalar, sokak hayvanlarına kaldı. Issız kalan Paşabahçe Mesire Alanı, drone ile havadan görüntülendi.

Paşabahçe mesire alanına gezmek için gelen Turan Cücen, " Sivas'ımızın güzide yerlerinden birisi olan Paşabahçe'deyiz. Mevsim itibariyle Paşabahçe ıssız kaldı. Yazın çok yoğun oluyor ama kışın maalesef kimse olmuyor. Özellikle yurtdışından gelen gurbetçilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Okullar açıldıktan sonra buraya gelen misafir sayısı azalıyor. Bahar aylarında özellikle Nisan'da yoğunluk başlıyor" ifadelerini kullandı.