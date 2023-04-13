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Sivaslı hayırseverlerin bağışladığı adaklık kurbanlar depremzedelere ulaştırıldı

Sivaslı hayırseverlerin bağışladığı adaklık kurbanlar depremzedelere ulaştırıldı

Güncel Haberler

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde din görevlileri, hayırseverlerce bağışlanan ve kesilen adaklık kurbanları, Malatya'daki depremzedelere ulaştırdı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde din görevlileri, hayırseverlerce bağışlanan ve kesilen adaklık kurbanları, Malatya'daki depremzedelere ulaştırdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Şarkışla'da hayırseverlerin yardımıyla satın alınan 3 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvan kesildi.

Kesilen adaklık kurbanlar, Hacı Murat Camisi görevlileri tarafından Malatya'daki aşevlerine teslim edildi.

Hacı Murat Camisi Müezzini Bekir Arslan, AA muhabirine, adaklık kurbanların karkas etlerini aşevlerini dağıttıklarını belirterek, "Şifa olması niyetiyle yardımları dağıttık." dedi.

Aşevinde görev yapan gönüllülerden Muhammed Demirkol da Van ve Gebze ekibi olarak depremzedelere yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Gıda ve et ihtiyaçlarımızı hayırseverler karşılıyor. Bugünkü et ihtiyacımızı sağ olsun Sivaslı hayırseverler karşıladı, Allah kabul etsin. Allah bir daha bu günleri yaşatmasın." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Şarkışla Malatya Sivas Güncel Haberler

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