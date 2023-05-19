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Sivaslı hayırseverlerin bağışladığı adak kurbanlarının etleri depremzedelere ulaştırıldı

Sivaslı hayırseverlerin bağışladığı adak kurbanlarının etleri depremzedelere ulaştırıldı

Güncel Haberler

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde din görevlileri, hayırseverlerce bağışlanan ve kesilen adak kurbanlarının etlerini, Adıyaman'daki depremzedelere ulaştırdı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde din görevlileri, hayırseverlerce bağışlanan ve kesilen adak kurbanlarının etlerini, Adıyaman'daki depremzedelere ulaştırdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Şarkışla'da hayırseverlerin yardımıyla satın alınan 42 küçükbaş hayvan kesildi.

Kesilen adak kurbanlarının etleri, Hacı Murat Camisi görevlileri tarafından Adıyaman'daki aşevlerine teslim edildi.

Hacı Murat Camisi müezzini Bekir Arslan, AA muhabirine, yardımların devam edeceğini söyledi.

Gönüllü vatandaşların yardımıyla dağıtımı gerçekleştirdiklerini aktaran Arslan, "Sivas'tan deprem bölgesine gönül köprüsü kurmaya devam ediyoruz. Bize emanet edilen adak kurbanlarını aşevlerine dağıttık. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Şarkışla Adıyaman Sivas Güncel Haberler

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