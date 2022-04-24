Sivaslı esnaf, bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir esnaf, iş yerinin önünde bulduğu ve içinde 130 bin lira bulunan çantayı sahibine verdi.

İlçede araç kiralama işi yapan Hasan Ceran, iş yerinin önünde içi para dolu çanta buldu. Çantanın içini kontrol eden Ceran, 130 bin lira ve bir telefon numarası olduğunu gördü.

Ceran, telefonla çantanın sahibi Ahmet Turan'a ulaştı. Kayseri'ye gitmek üzere yola çıkan ve yurt dışında yaşayan Turan, tekrar Şarkışla'ya dönerek çantayı teslim aldı. Turan, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Hasan Ceran, AA muhabirine, iş yerinin önünde trafik kazası yaşandığını ve sonrasında dükkanının önünü kontrol ettiğinde bir çanta bulduğunu söyledi.

Çantayı alarak iş yerinde çalışanlarıyla açtığını belirten Ceran, "Çantanın içine baktım yüklü miktarda para ve telefon hattı vardı. Hattın üzerindeki isimden yola çıkarak parayı sahibine teslim ettim." dedi.

Daha önce de buna benzer olaylar yaşadığını anlatan Ceran, "Burada 30 yıldan beri esnafım, kimsenin kul hakkına dokunmam, kimse kimsenin kul hakkına dokunmasın. Bu toprağın altı var, dürüst olmamız lazım. Daha önce 6 kez para buldum, hepsini sahiplerine teslim ettim." diye konuştu.