Üye Girişi
Haberler

Sivaslı Dağcılar Ağrı Dağı'nda Zirve Tırmanışı Gerçekleştirdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivaslı dağcılar, Ağustos ayında, sis, kar ve tipiye rağmen 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı dağında zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Sivaslı dağcılar Ağustos ayında, 5 bin 137 metrede kar ve tipiye yakalandı

Sivaslı Dağcılar, Ağustos ayında, sis, kar ve tipiye rağmen 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı dağında zirve tırmanışı gerçekleştirdi

SİVAS - Sivaslı Dağcılar, Ağustos ayında 5 bin 137 metre rakımlı Türkiye'nin en yüksek tepesine sahip Ağrı dağında zirve tırmanışı gerçekleştirdi, dağcılar düşük rakımlar sıcaktan kavrulurken zirvede kar ve tipi sürprizi ile karşılaştı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği ve Sivas Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen zorlu zirve tırmanışının tüm etapları TDF Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir tarafından kamerayla kaydedildi.

Ağustos ayında kar sürprizi

İlk olarak dağcıların kamp malzemeleri 2 bin 200 metre rakımda bulunan hareket noktasından 3 bin 200 metrede bulunan ilk kamp noktasına taşındı. Dağcılar geceyi burada çadırlarda geçirdi. Ağrı başta olmak üzere birçok şehrin ışıkları bulundukları noktadan gözlemlendi. Gün ağarmadan 4 bin 200 metre rakımdaki ikinci kampa hareket edildi. Buradan başlayan zirve tırmanışı ertesi gün saat 07.00'da tamamlandı. Sivaslı dağcılar yoğun sis altında sürdürdükleri tırmanışlarında Ağrı dağının zirvesinde tar ve tipi sürprizi ile karşılaştı. Dağcılar Ağustos ayında düşük rakımlarda sıcak kavururken zirvede, hem başarılı bir tırmanışın hem de soğuğun da tadını çıkarttı.

Sert hava şartlarına rağmen vazgeçmediler

Faaliyet ile ilgili bilgi veren TDF Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir "Bugün SİVDAK kulübümüz sporcuları olarak Ağrı Dağı zirve tırmanışımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Çok istekli bir grupla yaptığımız zirvemizi 6 kişiyle gerçekleştirdik. Bir arkadaşımız 4 bin 900 metreden sonra rehber eşliğinde dönmek zorunda kaldı. Hava şartları oldukça ağırdı. Grubumuzdan iki arkadaşımız daha önce çıkmıştı, diğerleri ise ilk defa çıkmış oldular. Zorlu hava şartları ve zemine rağmen arkadaşlarımız çok metin ve metanetli bir şekilde yorgunluklarına aldırmadan zirveyi başarılı bir şekilde tamamlayıp aşağı indiler. Güzel bir faaliyet oldu. Sivaslı dağcılar olarak 18 Ağustosta başladığımız Ağrı Dağı zirve faaliyetini 20 Ağustos sabahı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Herkese teşekkür ediyor, başarılardan dolayı kutluyorum." dedi.

Ekibin diğer üyeleri de zorlu şartlara rağmen zirveye ulaşmalarından dolayı duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ağrı Dağı Sivas Spor Ağrı Doğa Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Lugano Beşiktaş CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Lugano Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İzmir'de balıklar neden ölüyor? İzmir Körfezi kıyıya vuran ölü balıkların sebebi ne? Al Nassr Al Raed CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Al Nassr Al Raed maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rapor parası ne zaman yatar? İş göremezlik ödemesi ne zaman, nereden yatar? Djurgarden Maribor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Djurgarden Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 22 Ağustos Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? FIFA 25 ne zaman çıkacak? FIFA 25 kaç TL? FIFA 2025 oyun çıkış tarihi ve fiyatı! Ah Leyla Vah Kerem filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ah Leyla Vah Kerem filmi ne zaman, nerede çekildi? 2024 YKS EK YERLEŞTİRME TARİHİ | YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman? Üniversite ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır? Cafer'in Çilesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cafer'in Çilesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Servet Operasyonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Yüce Thor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yüce Thor filmi ne zaman, nerede çekildi? TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? TRT TABİİ CANLI İZLE (UEFA Avrupa Karşılaşmaları) TABİİ Avrupa maçları şifreli mi? CUMA HUTBESİ 23 Ağustos 2024 Bu hafta Cuma hutbesinin konusu nedir? Cuma Hutbesi PDF tam metin! 23 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 23 Ağustos günlük burç yorumu... ÖGG sınavı ne zaman? 110. Dönem ÖGG sınavı kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
title