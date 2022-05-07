Sivaslı annenin fedakarlığı engelli 3 çocuğunu hayata bağlıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta otizmli ve bedensel engelli 3 çocuğuna gözü gibi bakan 4 çocuk annesi 40 yaşındaki Mevlüde Kelleci, yaşamını evlatlarına adadı.

Mehmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan tüm zamanını otizmli ve aynı zamanda bedensel engelli olan çocukları Melih (13) ile 4 yaşındaki ikiz kızları Ceren ve Ceylin ile geçiren Kelleci, yaşama bağlılığı ve fedakarlığıyla çevresinden takdir görüyor.

Mevlüde Kelleci, AA muhabirine, çocuklarının mutluluğu için her şeyi yaptığını belirterek "Onlar benim göz bebeğim. Ağladıkları zaman çok mutsuz oluyorum. Gülmelerini tercih ettiğim için sürekli yanlarındayım." dedi.

Çocuklarının özel eğitim aldığını ifade eden Kelleci, "Çok iyi bakıyorlar ama yine de anne yüreği dayanmıyor. Tek başlarına bıraktığım zaman huzursuz oluyorum. Başlarına bir şey gelecek korkusu yaşamaktansa yanlarında olmayı, işi, gücü bırakıp peşlerinden koşmayı tercih ediyorum." diye konuştu.

"Çok şükür dediğim zamanlar oluyor"

Kelleci, evde hayatının çok yoğun geçtiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Bir günüm çok tempolu geçiyor. Kendilerine zarar vermemeleri için sürekli peşlerindeyim. Eğitimlerini aldırmaya çalışıyorum. Gelecekleri ne kadar iyi olursa bu benim için o kadar iyi. Çünkü üçü de özel çocuk. Mutlu, temiz, sağlıklı olmaları benim için her zaman daha iyi ve güzel. Çok şükür dediğim zamanlar oluyor. Devletin sağladığı imkanla sabah büyük oğlumu okula gönderiyorum. Okula gittikten sonra kızların bakımı ile ilgileniyorum. Bu arada tabii ev işleri de var, onları da aksatmamaya çalışıyorum. Rehabilitasyon merkezine götürüyorum, faydasını da çok gördüm. İkiz olan kızlarım hiç yürümüyordu, hareketleri çok kısıtlıydı. Okulun verdiği destek ve benim yardımım ile çok yol kat ettik."

Anneler Günü'ne çocuklarıyla girmenin güzel bir duygu olduğunu dile getiren Kelleci, "Bu herkese nasip olmuyor. Demek Rabb'im taşıyabileceğim yüke güvendi ki bana bunu layık gördü. İlk başlarda kabullenmem zor oldu ama sonradan çabuk atlattım. Evlatlarımı bırakıp bir yere gidemiyorum, kendimden vazgeçtim. Dışarı çıktığım zaman mutlu olmuyorum. 'Acaba ne oldu, nasıl bir zarar geldi?' diye tedirgin oluyorum." ifadesini kullandı.

"Üç çocuğu için elinden geleni fazlasıyla yapıyor"

Melih, Ceren ve Ceylin'in özel eğitim aldığı merkezde görevli uzman Özgür Koç ise 8 yıllık çabanın ardından Melih'e öz bakım becerisi kazandırdıklarını söyledi.

Melih'in taklit becerileriyle konuşma aşamasına geldiğini belirten Koç, "Şimdi üç kelimelik cümleleri rahatlıkla kuruyoruz. İsteklerimizi iletebiliyoruz." dedi.

Koç, "Otizmli bir çocuğun annesi olmak çok zor. Melih'ten sonra 2 kardeşi daha oldu. Kardeşler de aynı şekilde otizmli, aynı zamanda fiziksel engelli doğdu. Melih'in bu düzeye gelmesinde en büyük neden annesi. Annesi verdiğimiz çalışmaları evde tekrar ettiği için bu sonuçları elde ettik." şeklinde konuştu.

Fizyoterapist Yasemin Özgür de annelerinin desteği sayesinde çocukların yürüme aşamasına kadar geldiğini anlattı.

Mevlüde Kelleci'nin mücadeleci, çok güçlü ve hırslı bir anne olduğunu vurgulayan Özgür, "Mevlüde Hanım'ın ne kadar başarılı, ne kadar güzel bir şekilde çocuklarına baktığını bilmeyen yoktur. Çocukların buraya bir kez dahi hasta, halsiz ya da bakımsız geldiğini görmedik. Bu nedenle anneye çok minnettarız. Bu kadar zorluklar içerisinde bu kadar güzel bir anne olabilmek, ona çok yakışıyor." dedi.

Fizyoterapist Mustafa Sefa Gültaş ise annenin üç engelli çocuğunun egzersiz programlarını hiç aksatmadığını aktardı.

Merkez müdürü ve uzman öğretici Tuğba Yıldırım da Mevlüde Kelleci'nin örnek ve fedakar bir anne olduğunu dile getirerek "Üç çocuğu için elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Onun çok uykusuz kaldığı dönemleri gördüm. Çocuklar dersteyken onları beklerken uyukladığını gördüm. Örnek gösterilecek bir anne." ifadesini kullandı.