Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kangal'da yapıldı

Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Kangal'da gerçekleştirildi.

Kangal Ziraat Odası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılınç, Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Azimet Topçu, Başkan Vekili Basri Çoban, Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek ile diğer oda başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılınç, Sivas'ın tarım potansiyelinin önemine değinerek, Konya'dan sonra Sivas'ın tarımda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kılınç, Kangal Ziraat Odasının bölgedeki en güçlü odalardan biri olduğunu ve çiftçilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kangal Ziraat Odamız, damızlık koç yetiştiriciliği, at çiftliği ve ünlü Kangal köpeği projeleriyle de dikkati çekiyor. Biz de tüm ziraat odalarının altyapısını güçlendirerek ÇKS'yi alabilecek duruma gelmeleri için çalışıyoruz. Türk çiftçisinin üretim sürecinde yaşadığı zorlukları da biliyoruz. Özellikle tarla ile market arasındaki fiyat farklarının daraltılması gerekiyor. Aracılardan kaynaklanan fahiş fiyat artışları üretici ve tüketiciyi mağdur ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tarıma verilen faizsiz krediler ve yüzde 50 hibeler gibi destekler çok önemli. Bu destekler için teşekkür ediyoruz. Tarım sektörü bu ülkenin en ağır yükünü taşıyor."

Kılınç, ayrıca tarıma katkı sağlayan oda başkanlarına teşekkür etti.

Daha sonra tesisleri gezen heyet, tesisin yapılmasında emeği geçen Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban'a teşekkür etti.