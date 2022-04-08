Sivas Zeki Hayran Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu

SİVAS (AA) - Sivas Zeki Hayran Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu, İmam Hatip Okulları Arası Hafızlık Bölge Yarışması Karadeniz Bölge Finali'nde birinci oldu.

Okul Müdürü Fatih Algül, yazılı açıklamasında, öğrencileri Alperen Yaşar'ın, 15 Mayıs'taki Türkiye finalinde Sivas'ı temsil edeceğini belirtti.

Başarıda en büyük payın öğretmenlerde olduğunu aktaran Algül, bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığının proje okulu olmasının avantajını yaşadıklarını vurguladı.

Alanında uzman eğitimcilerden kadro oluşturduklarını, bu konuda da İl Milli Eğitim Müdürlüğünden tam destek gördüklerini aktaran Algül, "Sivas'ın eğitimini daha ilerilere taşımak için iki yabancı dil ağırlıklı programla öğrencilere hem Arapça hem de İngilizce eğitim vereceğiz. Bu eğitim sayesinde öğrencilerin mezun olurken sadece akademik yönden değil, yabancı dil yönünden de donanımlı hale gelmelerine ciddi katkı sunacağız." ifadelerini kullandı.