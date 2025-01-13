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Sivas Yeşilay Şube Başkanlığına Halit Köksal Seçildi

Sivas Yeşilay Şube Başkanlığına Halit Köksal Seçildi
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Sivas Yeşilay Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu'nda Halit Köksal başkanlığa seçildi. Köksal, bağımlılıkla mücadele ve farkındalık yaratma hedefleriyle çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Sivas Yeşilay Şube Başkanlığına Halit Köksal seçildi.

Sivas Devlet Hastanesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Yeşilay Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Genel kurulda Halit Köksal, Yeşilay Sivas Şubesi Başkanlığına seçildi.

Köksal, burada yaptığı konuşmada, şube başkanlığı görevine layık görülmekten onur duyduğunu söyledi.

Her türlü bağımlılıkla mücadele edeceğini ve Yeşilay'ı daha ileriye taşımaya gayret göstereceğini dile getiren Köksal, şunları kaydetti:

"Vatandaşları bağımlılıklardan uzak tutarak hayata dair umutlarını yeşertmeyi ve her ailede en az bir Yeşilay gönüllüsü bulunmasını hedefliyor ve bu yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleceğin teminatı gençlerimizin hayata bağlılığını artırırken bağımlılıklarını azaltmak için çalışıyoruz. Bağımlılık, ülkemizin ve dünyanın en önemli sorunlarından biri. Yeşilay, bir asrı aşkın süredir her türlü bağımlılıkla mücadele kapsamında daha fazla kişiye ulaşma hedefiyle aralıksız çalışan ve hayata geçirdiği projelerle toplumsal ölçekte farkındalık yaratan köklü bir sivil toplum kuruluşu. Bu mücadelede daha etkin çalışmalar yürütmek için var gücümüzle çalışacağız. Farkındalık oluşturmak, eğitimler vermek ve önleme faaliyetleri yürütmek için yeni projeler geliştireceğiz. Bu önemli çalışmalarda yer almaktan büyük bir gurur duyuyor ve beni bu görevi layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Genel kurula katılan Sivas Belediye Başkan Vekili Fehmi Taştan, Köksal'ı tebrik etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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