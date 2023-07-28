Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Hafik ilçesinde köyleri ziyaret etti

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Hafik ilçesinde bulunan köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü ve talepleri dinledi. Vali Şimşek, sorunları çözmek için çalışmaların en kısa sürede başlayacağını belirtti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Hafik ilçesinde Tozanlı bölgesindeki köyleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Şimşek, Hafik ilçesi Tozanlı Vadisi bölgesinde yer alan Değirmenseki, Beykonağı, Adamlı ve Kızılcaören köylerini ziyaretinde vatandaşlarla görüştü, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra Melek Dede mesire alanına geçen Şimşek, bölgede bulunan köy muhtarları ile bir araya geldi.

Sorunları yerinde tespit etmek ve talepleri dinlemek için ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Şimşek, "Not aldığımız talepleri yatırım programları dikkate alınarak bölgenin hizmetine en kısa sürede sunacağız. Vatandaşlarımız tarafından talep edilen yol ve sağlık hizmetleriyle ilgili yol haritasını belirleyeceğiz. Devletimize güvenin. Hem yol hem de diğer eksiklikler imkanlar ölçüsünde çözülecek." ifadelerini kullandı.

Şimşek'e ziyaretlerinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Karayolları Bölge Müdürü Mustafa Türksoy ile İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da eşlik etti.