Sivas Valisi Yangın Bölgesini Ziyaret Etti

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, daha önce Akıncılar ilçesinde çıkan yangın bölgesini ziyaret etti.

Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ve Akıncılar Kaymakam Vekili Tarık Sefa Kahveci'yle birlikte, geçen günlerde ilçeye bağlı Abdurrahman köyünde çıkan yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Şimşek, köy halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.