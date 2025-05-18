Sivas Valisi Şimşek'ten 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Sivas Valisi Şimşek'ten 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü açısından önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihinin, milletin umutlarının yeniden yeşerdiği, bağımsızlık yolunda necip Türk milletinin azim ve kararlılığını ortaya koyduğu sürecin de başlangıcı olduğunu ifade etti.

Bu önemli süreçte Sivas'ın Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yaptığını anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:

"4 Eylül 1919'da düzenlenen Sivas Kongresi ile milli mücadelenin ana hatları belirlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ilimiz, 'Cumhuriyet Şehri' unvanı ile taçlandırılmıştır. Türk milleti, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde işgal devletlerine karşı birlik ve beraberlik ruhuyla ortaya koyduğu milli mücadele sonucunda bağımsızlığını ilan ederek, istiklal ve istikbalinden de asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştur. Bu doğrultuda bizlere düşen görev ise çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerden yararlanarak gençlerimizi okuyan, araştıran, sorgulayan, dünyayı dönüştürecek fikirler üretebilen donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla yad ederken, tüm gençlerimizin bayramını en içten duygularımla kutluyorum."???????

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf karesi
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi

O bir anne! 43 dakikalık gecikmenin bedelini çok ağır ödedi
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsüne çarptı

Donanmaya ait 277 mürettebatlı dev gemi köprüye çarptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.