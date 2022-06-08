Sivas Valisi Şimşek, sel bölgesinde incelemede bulundu Açıklaması - Haberler

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen selin ardından bölgede incelemede bulunan Vali Yılmaz Şimşek, hasar tespit çalışmalarının başladığını, selden etkilenen hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceklerini söyledi.

Şimşek, incelemelerinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aşırı yağışın Gemerek ve Ulaş ilçelerinde sele yol açtığını belirtti.

Bu ilçelerde sel nedeniyle can kaybı yaşanmadığını dile getiren Şimşek, "Ulaş'ta 9 ev ve 5 ahırı su bastı. Gemerek'te ise Yeniçubuk dere yatağının taşması sonucu cadde ve sokakları su bastı. Yine o bölgede 5 ev selden etkilendi. Aşırı yağış ve dere yatağının taşması sonucu oluşan balçık ve çamur da Kayseri- Sivas kara yolu üzerinde hasara yol açtı. Bu nedenle Kayseri- Sivas D 260 kara yolu trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarımız neticesinde tek şeritli olarak hem Kayseri hem de Sivas istikametini trafiğe açmış bulunmaktayız." dedi.

Sel demir yolu ulaşımını da aksattı

Şimşek, hasar tespit çalışmalarına hemen başlandığına dikkati çekerek, "Çalışmalarımız devam edecek ve ona göre de vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz, gereken yardımları yapacağız. Ayrıca şu an aldığım bilgiye göre Şarkışla ile Sarıoğlan arasındaki tren yolunda da bir sorun oluştu ve bu nedenle burada tren hizmetleri durmuş durumda. Vatandaşlarımız Sarıoğlan'daki istasyonda bekletiliyor. Onlara da gerekli yardımlar devletimiz tarafından yapılacak." diye konuştu.

Diğer yandan, bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, bodrum katlarını su basan evlerde tahliye çalışması başlattı.