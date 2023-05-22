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Sivas Valisi Şimşek, sanayi sitesi esnafını ziyaret etti

Sivas Valisi Şimşek, sanayi sitesi esnafını ziyaret etti

Güncel Haberler

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sanayi esnafını ziyaret ederek talep ve sıkıntılarını dinledi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sanayi esnafını ziyaret ederek talep ve sıkıntılarını dinledi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (SESOB) yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek ilk olarak Yeni Ata Sanayi'de esnafların düzenlediği kahvaltılı programa katıldı.

Şimşek'e burada İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muhammet Sevinç ile SESOB Başkanı Hakan Demirgil eşlik etti.

Kahvaltıda esnafın talep ve sıkıntılarını dinleyen Şimşek, ardından Demirgil ile Yeni Ata Sanayi'de bulunan iş yerlerini gezdi.

Şimşek, fırsat buldukça esnaflarla birlikte olmaya devam edeceklerini belirtti.

Demirgil ise ahi sofrasına misafir olan ve esnafların taleplerini dinleyen Şimşek'e teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Sivas Valiliği Yılmaz Şimşek Sivas Güncel Haberler

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