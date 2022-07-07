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Sivas Valisi Şimşek, Gıda Bankası'na kurban bağışında bulundu

AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas Valisi Şimşek, Gıda Bankası'na kurban bağışında bulundu

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası'nı ziyaret ederek kurban bağışında bulundu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası'nı ziyaret ederek kurban bağışında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek ziyaretinde Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman'dan Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası hakkında bilgi aldı.

Şimşek, Kurban Bayramı öncesi veren el ile alan elin güvenle buluştuğu gıdadan giyime birçok temel ihtiyacın ücretsiz verildiği Gıda Bankası'na Kurban bağışını yaptı.

Hayırseverleri derneğe bağışa davet eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Gerçekten burada gördük ki Türkiye'ye örnek olabilecek çok güzel bir uygulama var. Hayırseverlerimizin bağışlarını kabul edip, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza aktarıyorlar. Bir anlamda alan elden veren ele birbirlerinin haberi olmadan bu uygulamayı gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlarımızda sanki bir marketten alışveriş yaparmış gibi hiç rencide olmadan bu uygulamadan yararlanıyor."

Emeği geçenlere teşekkür eden Şimşek, "Gerçekten çok güzel bir uygulama. Bu güzel uygulamayı başlatan ve bugüne kadar getiren emeği geçen tüm önceki belediye başkanlarımıza şu andaki belediye başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza yine burada çalışan yöneticilerimize, tüm çalışanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın devamını temenni eden Şimşek, şöyle devam etti:

"Şunu da belirtmek istiyorum vatandaşlarımız buraya kurban bağışlarını yapabilirler. Emin olsunlar ki buraya yaptıkları bağışlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara en iyi şekilde ulaştırılıyor ve burada yine hayırsever vatandaşlarımız hangi ailelere yardım gittiğini de barkot sisteminden her zaman öğrenebilirler. Tekrar tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."

AA / Serhat Zafer - Güncel

Yılmaz Şimşek Kurban Sivas Güncel Haberler

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