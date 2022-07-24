Sivas Valisi Şimşek, basın mensuplarıyla bir araya geldi
AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.
Bir restoranda düzenlenen kahvaltılı programa, kentte görev yapan basın mensupları katıldı.
Kahvaltının ardından konuşan Şimşek, basın mensuplarının bayramını tebrik etti.
Şimşek, "Şehrimizin gelişmesi adına yapılan çalışmaların halkımıza aktarılarak kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulmasında basın mensuplarının önemi yadsınamaz bir gerçektir." diye konuştu.
AA / Halife Yalçınkaya - Güncel