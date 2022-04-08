Sivas Valisi Salih Ayhan, polislerle sahur yaptı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis ekipleriyle sahur yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Üçlerbey Şehit Ali Yüce Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret eden Aynan, burada görevli emniyet mensuplarıyla bir araya geldi.

Polis memurlarıyla sohbet eden Ayhan'a, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da eşlik etti.

Ayhan, polislerin gününü de kutladı.