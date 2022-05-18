Sivas Valisi olarak atanan Yılmaz Şimşek, Niğde'den uğurlandı - Haberler

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Sivas Valisi olarak atanan Yılmaz Şimşek, Niğde'den uğurlandı

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Sivas Valisi olarak atanan Yılmaz Şimşek, Niğde'den uğurlandı

Sivas Valiliğine atanan Yılmaz Şimşek, uğurlama töreninin ardından Niğde'de ayrıldı.

NİĞDE (AA) - Sivas Valiliğine atanan Yılmaz Şimşek, uğurlama töreninin ardından Niğde'de ayrıldı.

Valilik bahçesinde düzenlenen törende Vali Yılmaz Şimşek ve eşi Dr. Çiğdem Şimşek ile vedalaşmak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

Vedalaşma sırasında duygulu anlar yaşayan Vali Şimşek, gazetecilere, "Hakkınızı helal edin, Allah'a ısmarladık. Sivas'ta da bir eviniz, kapınız var. Tüm Niğdelileri Sivas'a da bekliyorum. Her zaman görüşmek, buluşmak dileğiyle. Tüm Niğde'ye elveda diyorum." dedi.

Vali Şimşek, belediye başkanları, kaymakamlar, kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, valilik personeli ve vatandaşlarla vedalaştıktan sonra kentten ayrıldı.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

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