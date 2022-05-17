Sivas Valisi Ayhan veda ziyaretlerine devam ediyor - Haberler

ŞANLIURFA (AA) - Valiler Kararnamesi ile Şanlıurfa Valiliği görevine atanan Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e veda ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanlığını ziyaret eden Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Başkan Yardımcıları ile vedalaştı.

Bilgin, Vali Ayhan'ın Sivas'a büyük hizmetler yaptığını belirterek, "Son kararnameyle Sivas'taki hizmet yolculuğunuz tamamlandı. Öncelikle tüm hemşerilerimiz adına Sivas'a yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de Şanlıurfa'da, ülkemize ve milletimize aynı şekilde hizmet edeceğinizden hiç şüphemiz yok. Hemşerilerimizin desteği ile Sivas'ta büyük işler yaptık. Sivas vefalı bir şehirdir, vefasını asla unutmaz ve bunu da göstermekte mahirdir. Bu noktada da hemşerilerimizin size teşekkürlerini ve minnet duygularını iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Bilgin'e vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür eden Ayhan ise şunları kaydetti:

"Bundan sonra fahri bir Sivaslı olarak görev yapacağım. Bizim buradan kopabilmemiz mümkün değil. Sivas vefalı şehirdir. Burada görev yapıp da burayla bağını koparan görmedim. Sivas içten, samimi ve kendisine hizmet edeni unutmayan bir şehir. Bu özelliklerini bildiğimiz için de çok keyifle ağız tadıyla çalıştık. Verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Her şey gelip geçer, ömür biter, hayat bitiyor. Asıl olan bulunduğun zaman diliminde ağız tadıyla gönül hoşnutluğu ile güzel hizmet edebilmek. Ben hep destek, güzellikler gördüm ve buradan giderken de heybemizde, Sivas'ın sevgisi, vefası, güzelliği, samimiyeti ve içtenliğini götüreceğiz."

Konuşmaların ardından Vali Ayhan, şeref defterini imzaladı.