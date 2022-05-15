Sivas Valisi Ayhan, Ulaş ilçesinde veda ziyaretlerinde bulundu - Haberler

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Sivas Valisi Ayhan, Ulaş ilçesinde veda ziyaretlerinde bulundu

AA - Çetin Karaçoban - Güncel
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Sivas Valisi Ayhan, Ulaş ilçesinde veda ziyaretlerinde bulundu

Şanlıurfa Valiliğine atanan Sivas Valisi Salih Ayhan, Ulaş ilçesinde kamu görevlileri ve vatandaşlarla vedalaştı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliğine atanan Sivas Valisi Salih Ayhan, Ulaş ilçesinde kamu görevlileri ve vatandaşlarla vedalaştı.

Ulaş'ı ziyaret eden Ayhan'ı, Hükümet Konağı önünde Kaymakam Selçuk Baş, Belediye Başkanı Turan İlbey ve vatandaşlar karşıladı.

Ayhan, burada ilçe halkıyla vedalaşarak, "Kadirşinaslığınız ve içtenliğiniz için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaymakamlık makamına geçen Ayhan'a çiçek takdim edildi.

AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Salih Ayhan, Şanlıurfa, Sivas, Kamu, Güncel, Haberler

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