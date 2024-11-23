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Sivas Valiliği'nden Öğretmenler Günü'ne Özel Duygu Dolu Kısa Film

Sivas Valiliği'nden Öğretmenler Günü'ne Özel Duygu Dolu Kısa Film
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Sivas Valiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, köy okulundaki öğretmeninden etkilenerek öğretmenliği seçen bir öğrencinin hayatını anlatan kısa film hazırladı. Film, öğretmenliğin önemini ve öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Sivas Valiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla köy okulundaki öğretmeninden etkilenerek bu mesleği seçen bir öğrencinin hayatını anlatan kısa film hazırladı.

Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Karaca'nın yönetmenliğinde müdürlük personelinin hazırladığı kısa filmde öğretmenler, köy halkı ve valilik personeli rol aldı.

Filmde, 1998 yılında merkeze bağlı Çelebiler köyüne atanan genç öğretmen Elif'in hayat hikayesi anlatıldı.

Elif öğretmenin, köydeki öğrenciler üzerinde büyük bir etki bırakması ve özellikle Melike adlı öğrencisine ilham olması konu edindi.

Melike'nin, öğretmeninin izinden giderek kendisinin de öğretmenlik mesleğini seçmesinin anlatıldığı duygu dolu filmin konusu şöyle:

"Elif öğretmen emekli olduktan yıllar sonra, 2024 yılında torununu okula götürdüğünde bir sürprizle karşılaşıyor. Torununun öğretmeni olarak karşısında Melike'yi bulan Elif öğretmen, yıllar önce Melike'ye hediye ettiği beyaz toka sayesinde öğrencisini tanıyor. Bu buluşma, izleyenlere nostaljik ve anlamlı anlar yaşatıyor. Film, öğretmenliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir tutku, bir aşk olduğunu gösteriyor ve öğretmenlerin öğrencilerin hayatlarındaki yerini ve onlara olan etkisini gözler önüne sererek izleyicileri duygulandırıyor."

Sivas Valiliğinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan film, öğretmenlik mesleğinin önemini bir kez daha vurgularken geleceğin mimarı olan öğretmenlerin değerini bir kez daha hatırlattı.

Öğretmenliğin gücünü ve gelecek nesillere olan etkisini gözler önüne seren film, sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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