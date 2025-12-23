Haberler

Sivas Valiliği'nden izinsiz dron uçuranlara uyarı

Sivas Valiliği, izinsiz dron uçuşlarının uçuş güvenliği ve hava trafiği için risk oluşturduğunu belirterek, bu tür uçuşlara karşı cezai işlemler uygulanacağını açıkladı. İzinsiz uçuranlara 86 bin 358 TL para cezası uygulanacağı bildirildi.

SİVAS Valiliği, hava ambulansı başta olmak üzere uçuş güvenliği ve hava trafiği için risk teşkil eden izinsiz dron uçuşlarına karşı uyardı. Açıklamada izinsiz dron uçuranlara cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

Kentte son zamanlarda izinsiz uçurulan dronların, başta hava ambulansı olmak üzere uçuş güvenliği ve hava trafiği için risk teşkil edebildiği belirtildi. Sivas Valiliği izinsiz dron uçuşlarına yönelik çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışma kapsamında izinsiz yapılan dron uçuşlarının kullanıcılarına tespit edilmesi halinde 86 bin 358 TL para cezası uygulanacağı öğrenildi.

DRON-SAVAR İLE CİHAZLARA MÜDAHALE EDİLECEK

Konuyla alakalı Sivas Valiliği tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde, il merkezi başta olmak üzere çeşitli noktalarında izin alınmadan drone (İHA) uçuşlarının gerçekleştirildiği tespit edilmektedir. Bu durum; özellikle şehrimizde konuşlu hava ambulansı başta olmak üzere uçuş güvenliği ve hava trafiği için risk teşkil etmekte ayrıca yerleşim alanlarındaki genel güvenliği olumsuz etkileyebilmektedir.2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve SHT-İHA Talimatı gereği, Sivas genelinde yapılacak tüm drone uçuşları izne tabidir. İzin alınmadan yapılan uçuşlar idari para cezası ve yasal işlem gerektirmektedir. Ayrıca; İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, kritik kamu tesisleri ve bazı askeri güvenlik bölgelerinde drone-savar sistemleri aktif olarak kullanılmaktadır. Vatandaşlarımızın herhangi bir kaza, cihaz kaybı veya mağduriyet yaşamaması adına bu alanlarda izin dışı uçuş yapılmaması zorunludur. Bu nedenle: Uçuş öncesi SHGM kayıt ve izin süreçlerinin tamamlanması, valilik/kaymakamlık sorumluluk alanlarında yapılacak çekimler için ilgili güvenlik birimleriyle koordine edilmesi, askeri tesisler, kritik altyapılar, kamu binaları, hava trafiği güzergahları ve toplu etkinlik alanlarında uçuş yapılmaması gerekmektedir. İzinsiz drone uçuşlarının kolluk kuvvetlerince tespiti halinde ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlemler yapılacak, güvenlik alanlarına giren cihazlara müdahale edilebilecektir."

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
