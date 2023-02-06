Sivas Valiliği, kentte deprem olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı Güncel Haberler Sivas Valiliği, sosyal medyada kentte deprem olacağı yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğu yönünde paylaşımda bulundu. Sivas Valiliği, sosyal medyada kentte deprem olacağı yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğu yönünde paylaşımda bulundu. Valiliğin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, kentte çeşitli saatlerde deprem olacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada "Yaşanan süreçle alakalı gerekli ve doğru bilgilendirmeler, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır. Bu hesaplar dışındaki haber ve paylaşımları lütfen dikkate almayınız." ifadesi kullanıldı. Kaynak: AA / Güncel Sivas Valiliği Güncel Haberler

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