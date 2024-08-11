Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 25 çocuğa toplu sünnet şöleni

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü 25 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gökmedrese'de düzenlenen programa Vali Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve davetliler katıldı.

Motosiklet ve araç kulüplerinin katılımıyla şehir turu yapan çocuklar daha sonra çeşitli oyun ve gösterilerin yer aldığı programda palyaçolar eşliğinde eğlendi.

Program, sünnet olan çocuklara hediyelerinin verilmesi ve yemek ikramı ile sona erdi.