Sivas Ulaş'ta Kur'an-ı Kerim Okuma Töreni

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen çocuklar için tören gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş arası Kur'an kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim okumaya başlamaları dolayısıyla Merkez Kur'an Kursu'nda tören düzenlendi.

Ulaş Müftüsü İzzet Kendir, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumalarının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kendir, emeklerinden dolayı kurs hocası Nazile Kızılırmak'a ve törene katılan öğrenci velilerine teşekkür etti.

Törende öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi.