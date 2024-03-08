Sivas Ulaş'ta Kur'an-ı Kerim Okuma Töreni
Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4-6 yaş arası Kur'an kursu öğrencileri için Kur'an-ı Kerim okuma töreni düzenlendi. Ulaş Müftüsü İzzet Kendir, öğrencilerin başarısını kutladı ve hediye takdim etti.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen çocuklar için tören gerçekleştirildi.
İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş arası Kur'an kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim okumaya başlamaları dolayısıyla Merkez Kur'an Kursu'nda tören düzenlendi.
Ulaş Müftüsü İzzet Kendir, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumalarının mutluluk verici olduğunu söyledi.
Kendir, emeklerinden dolayı kurs hocası Nazile Kızılırmak'a ve törene katılan öğrenci velilerine teşekkür etti.
Törende öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi.