Sivas Ulaş'ta Eğitim Kurumu Müdürleri Toplantısı Yapıldı

Sivas Ulaş'ta Eğitim Kurumu Müdürleri Toplantısı Yapıldı
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Ulaş ilçesinde gerçekleşen toplantıda, LGS ve YKS sınav hazırlıkları ile eğitim destek programları değerlendirildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Eğitim Kurumu Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar başkanlığında, Ulaş Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Serhat Duman ve Mehmet Ali Uysal ile okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, LGS ve YKS sınav hazırlıkları, destekleme ve yetiştirme kurslarının değerlendirilmesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar ve taşımalı eğitim konuları görüşüldü.

Toplantı, dilek ve temennilerle sona erdi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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