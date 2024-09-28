Sivas Ulaş'ta Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde düzenlenen toplantıda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere 2025-2027 bitkisel üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgi verdi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Kaymakamlık düzenlenen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan ile çiftçilerin katıldığı toplantıda ziraat mühendisleri 2025-2027'yi kapsayan bitkisel üretim planlaması ile stratejik öneme sahip ürünler hakkında bilgi verdi.
Ayrıca toplantıda yeni destekleme modeli ile çiftçilerin üretim döneminden önce hangi ürünlere ne kadar destek alacakları da aktarıldı.