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Sivas Ulaş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Töreni Düzenlendi

Sivas Ulaş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Töreni Düzenlendi
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Ulaş ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, öğretmenlerin önemine vurgu yaptı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulaş Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Gül, burada yaptığı konuşmada, tohumu toprakla buluşturan, ülkenin geleceğini belirleyen, geleceği inşa etme yolunda emeğini esirgemeden var gücüyle çalışan eğitim ordusunun her bir neferinin gününü kutladı.

Törene, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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