Sivas TSO Başkanı Eken Babalar Günü'nü kutladı - Haberler

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Sivas TSO Başkanı Eken Babalar Günü'nü kutladı

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas TSO Başkanı Eken Babalar Günü'nü kutladı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eken mesajında, başta kahraman şehitlerin babaları olmak üzere tüm babaların gününü kutladığını belirtti.

Babaların ailenin temel direği olduğunu ifade eden Eken, şunları kaydetti:

"Babalarımız, kendi mutluluğundan çok çocuklarının mutlu olması için çalışır. Karşılıksız sevgi ve fedakarlığın simgesi olan babalar, her zaman evlatlarını koruyup kollar, hatalarda bile affedicidir. Her evlat için baba, yol göstericidir, rehberdir, rol modeldir. Sırtımızı güvenle yasladığımız, evlerimizin ailelerimizin direği kıymetli babalarımızın gününü kutluyorum."

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

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