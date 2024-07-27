Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi Programına Katıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Sivas Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler Derneğince (SOSAD) düzenlenen programa katıldı.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, programa Belediye Başkanı Adem Uzun, belediye başkan yardımcıları ile Birinci OSB Müdürü Emre Torun, TOBB Sivas Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Şeyda Haksever, SOSAD Başkanı İsmail Timuçin ve sanayiciler katıldı.

Özdemir, programda yaptığı konuşmada, Sivas'taki organize sanayi bölgelerinin cazibe merkezi kapsamına alınması gerektiğini belirtti.

Mesleki eğitim ve meslek liselerinin önemine değinen Özdemir, meslek liselerinin iş gücü piyasasına belirli bir meslek alanında uzmanlaşmış nitelikli elemanlar kazandırdığını aktardı.

Meslek liselerinin genellikle endüstri ile yakın işbirliği içinde çalıştığını dile getiren Özdemir, sunduğu çeşitli teknik ve mesleki hizmetlerle toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Program, sanayicilerin sorun ve taleplerinin alınmasıyla sona erdi.