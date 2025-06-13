Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'ndan E-ihracat Zirvesi ve Eximbank Toplantısı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'ndan E-ihracat Zirvesi ve Eximbank Toplantısı
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, haziran ayı meclis toplantısında önemli konuları ele aldı. Başkan Zeki Özdemir, e-ihracat zirvesi ve Türk Eximbank kredileri hakkında bilgi vererek, üyelerin ihracat kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) haziran ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Osman Yıldırım başkanlığında yapıldı.

STSO Başkanı Zeki Özdemir, toplantıda, gündeme dair değerlendirmede bulunarak meclis üyesi seçilen Yusuf Ziya Kurt'u tebrik etti.

26 Haziran Perşembe günü yapılacak olan e-ihracat zirvesi hakkında bilgi veren Başkan Özdemir, "Odamız ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz önemli zirveyle, üyelerimizi e-ihracatın sunduğu fırsatlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığımız, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve alanında öncü firmaların katkılarıyla üyelerimiz için yol gösterici ve vizyon kazandırıcı bir program olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Türk Eximbank tarafından sunulan kredi ve sigorta programlarının tanıtılacağı etkinlik hakkında da açıklamada bulunan Özdemir, "19 Haziran tarihinde yapacağımız Türk Eximbank tanıtım toplantısı, üyelerimizin ihracat kapasitelerini artırmaları ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde yer almaları için finansman kaynaklarına erişimleri büyük önem taşıyor. Eximbank Kayseri Bölge Müdürlüğünden gelen uzmanlar sayesinde, üyelerimiz doğrudan ve yerinden bilgi edinme imkanı bulacak." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, yeni yatırım teşvik sistemi, turizm, sanayi, Türk Eximbank kredi ve sigorta programları, e-ihracat zirvesi, Sivasspor ve Cumhuriyet'i Kuran Şehirler başlıkları görüşüldü.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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Yorumlar (1)

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