Sivas'tan kısa kısa

ANKARA (AA) - Sivas'ta aralarında tescilli yapıların da bulunduğu Haralar bölgesindeki Hamidiye Kültür Parkı'na 350 fidan dikildi.

Sivas- Ankara kara yolu Nuri Demirağ Havaalanı Kavşağı yakınlarında bulunan tarihi Haralar bölgesindeki Hamidiye Kültür Parkı'nda Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekiler tarafından mavi ladin, kara çam, sarı çam ve diş budaktan oluşan 350 fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim programının ardından Ayhan, Savaş Atları Müzesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ulaş Kaymakamı Baş'ın köy ziyaretleri sürüyor

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, Demircilik köyünü ziyaret etti.

Köy muhtarı Bayram Arslan ve köylüler tarafından karşılanan Baş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Baş, kaymakamlık olarak en büyük amaçlarının köylerde yaşayan vatandaşlara imkanları ölçüsünde hizmet götürmek olduğunu belirtti.

Ziyarette, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila da hazır bulundu.