Sivas'tan Kahramanmaraş'taki depremzedelere 2 tır içme suyu gönderildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Sivas İnsani Yardım Derneği, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a 2 tır içme suyu gönderdi.

Bölgeye gidecek içme suyunu taşıyan tırlar Tür bayrağı ve flamalarla süslenerek Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Burada konuşma yapan Sivas İHH Başkanı Efe Zileli, 6 Şubat'ta yürekleri dağlayan büyük bir afet yaşadıklarını söyledi.

Depremlerin ilk gününden itibaren bölgede yaraları sarmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Zileli, "Sivas İHH olarak ilk günden itibaren AFAD koordinesinde hareket ettik ve bölgede ekmek fırınları açtık, sağlık desteğinde bulunduk. Sivaslı hayırseverlerimizin katkılarıyla giyimden gıdaya, yakacaktan sobasına kadar her yardımı ulaştırdık." diye konuştu.

Zileli, son olarak 2 tır içme suyunu Kahramanmaraş İHH Lojistik Merkezi'ne depremzedeler için gönderdiklerini belirterek, hayırseverlere teşekkür etti.

Zileli'nin konuşmasının ardından içme suyu yüklü 2 tır, Kahramanmaraş'a gönderildi.