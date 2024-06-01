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Sivas'tan Filistin'e Yardım Tırları Yola Çıktı

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Sivas'ta vatandaşların katkısıyla toplanan 2 tır insani yardım malzemesi, Filistinlilere ulaştırmak için yola çıkarıldı. İHH Sivas Derneği tarafından İsrail'in saldırıları altında bulunan ve açlıkla mücadele eden Filistinlilere destek amacıyla 2 tır yardım malzemesi toplandı. Yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Cumhuriyet Meydanı'nda tarihi jandarma binası önünden sınıra uğurlandı.

Sivas'ta vatandaşların katkısıyla toplanan 2 tır insani yardım malzemesi, Filistinlilere ulaştırmak için yola çıkarıldı.

İhh Sivas Derneği tarafından İsrail'in saldırıları altında bulunan ve açlıkla mücadele eden Filistinlilere destek amacıyla 2 tır yardım malzemesi toplandı.

Yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Cumhuriyet Meydanı'nda tarihi jandarma binası önünden sınıra uğurlandı.

İHH İç Anadolu Bölge Başkanı Ekrem Keleş, yaptığı konuşmada, 17 yıldır Gazze'de hizmet veren bir sivil toplum kuruluşu olduklarını söyledi.

Keleş, yardımların aralıksız devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Onlarca çalışanıyla sıcak yemek, kumanya, yetimlere bayramlık, hastanelere ve ambulanslara yakıt tarzında yardım çalışmaları olan bir kuruluşuz. Biz yıllardır bölgedeyiz. Dolayısıyla bu savaşın çıkmasıyla hemen sistemimizi kurduk, gelen bağışlarla düzenli yardımlarımızı Gazze'deki kardeşlerimize iletmeye devam ettik. Şu anda uluslararası camiada en fazla yemek dağıtan, ekmek dağıtan ilk üç kuruluş içindeyiz. Yakın zamanda bir hedefimiz var, 21 gemiden oluşan yardım konvoyu göndermek istiyoruz. 1 gemi, 380 tır kapasiteli. Bu 2 tır inşallah bereket olur, Sivas'tan 380 tır çıkar ve Gazze'de Sivas'ın iyiliği kalır."

Konuşmanın ardından tırlar hareket etti.

Kaynak: AA / Güncel

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