Sivas'tan Filistin'e Destek: Öğrencilerden Anlamlı Koreografi

Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Gazze'deki insani duruma dikkat çekmek amacıyla okul bahçesinde yaptıkları koreografi ile 'Özgür Gazze' mesajı verdiler.

Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, İngilizce olarak "Free Gaza" (Özgür Gazze) yazısı oluşturarak Filistin ve Türk bayraklarını dalgalandırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
