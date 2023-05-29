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Sivas'taki kazada ölenlerin isimleri belli oldu

Sivas'taki kazada ölenlerin isimleri belli oldu

Güncel Haberler

Sivas'ta servis aracı ile tırın çarpıştığı kazada ölen 4 kişinin isimleri belli oldu. Edinilen bilgilere göre; Sivas'ın Ulaş ilçesi ile Kangal İlçesi arasında bulunan Yağdonduran geçidinde ilçe servis aracı ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi öldü 1'ağır 3 kişi ise yaralandı. Kazada ölenlerin isimleri belli oldu.

Sivas'ta servis aracı ile tırın çarpıştığı kazada ölen 4 kişinin isimleri belli oldu.

Edinilen bilgilere göre; Sivas'ın Ulaş ilçesi ile Kangal İlçesi arasında bulunan Yağdonduran geçidinde ilçe servis aracı ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi öldü 1'ağır 3 kişi ise yaralandı. Kazada ölenlerin isimleri belli oldu. Servis aracı sürücüsü Muhammed Biçil serviste bulunan Mehmet Açıkgöz, İhsan Mahdi ve Yılmaz Akpınar hayatını kaybederken tır sürücüsü E.K. ve servis aracı içerisinde bulunan M.G. ve M.C. ise yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yağdonduran Hisarcık Kangal Sivas Güncel Haberler

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