Sivas'taki Kadın Kooperatiflerine Yapay Zeka ile Dolandırıcılık

Sivas'ta kadın kooperatiflerinin isimleri kullanılarak yapay zeka ile oluşturulan sahte hesaplar üzerinden dolandırıcılık yapıldı. Sivas Kadınlar Kooperatifi Başkanı, bu durumun itibar zedelenmesine yol açtığını ifade etti.

SİVAS'ta üretim yapan kadın kooperatiflerinin adı, yapay zeka ile oluşturulmuş reklamlarla dolandırıcılık aracı oldu. 'Yıldızeli Şifa Kadınlar Kooperatifi' adıyla açılan sahte hesap üzerinden kuyruk yağı, masaj ve sızı kremleri gibi ürün satışı yapıldı. Dolandırıcılık olayına tepki gösteren Sivas Kadınlar Kooperatifi Başkanı Semra Temurbaş Mavibulut, "Kadın kooperatiflerinin adını kullanarak böyle dolandırıcılık yapılması, itibar zedelenmesi bizi çok üzdü" dedi.

Kent merkezinde 5 yıl önce kurulan ve 25 kadının istihdam edildiği Sivas Kadınlar Kooperatifi'nin adı kullanılarak yapay zeka ile oluşturulan fotoğraflarla internet üzerinden kuyruk yağı, masaj ve sızı kremleri gibi ürün satışı yapıldı. Ürünlerden sipariş eden müşterilere bazı ürünler eksik, bazı ürünler ise hiç gönderilmedi. 'Yıldızeli Şifa Kadınlar Kooperatifi' adıyla satılan ürünlerden sipariş eden müşteriler, Sivas Kadınlar Kooperatifi'ni arayınca dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. Sivas Kadınlar Kooperatifi Başkanı Semra Temurbaş Mavibulut, yapay zeka kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıclık olayına tepki gösterdi.

'BİZ VERGİ VEREN BİR YAPIYIZ'

Mavibulut, "Yapay zekayla kadınlar oluşturulmuş ve hep aynı kadınlar çalışılmış. Sadece banka ödeme var ve kapıda ödeme var. Arama motorunda insanlar 'Sivas' ya da 'Kadın kooperatifi' yazdığı zaman direkt bizim sayfalarımıza, kurumsal sayfalarımıza erişmişler. Bizleri bu şekilde aradılar ve böyle haberdar olduk. Bu Sivas'ımız adına üzücü bir durumdu ve emeğiyle ayakta durmaya çalışan kadın kooperatiflerinin adını kullanarak böyle dolandırıcılık yapılması, itibar zedelenmesi bizi çok üzdü. Biz vergi veren bir yapıyız. Resmi bir işletmeyiz. Ülkemizin her yerinde Sivaslı var. Bir de insanlar mağdur olmuşlar. Hem sızıları var hem de dolandırılıp ceplerinden para boşaltılıyor. Yapay zeka önemli. İyi kullanılırsa önemli. Ama böyle sahtekarlıkta kullanılırsa bir de kadınları kullanarak bunu yaparlarsa ciddi anlamda sıkıntı var demektir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
