Sivas'taki iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı - Haberler

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Sivas'taki iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
Sivas'taki iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Sivas'ın Zara ilçesinde hidroelektrik santralinde yaşanan iş kazasında bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde hidroelektrik santralinde yaşanan iş kazasında bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Dilekpınar köyündeki hidroelektrik santralinde su borusu bakım onarımında çalışan M.İ. (44) ve Y.Ş. (33) dengelerini kaybederek düştü.

Boru içerisine sıkışan işçiler, bölgedeki iş makinesi yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İşçilerden M.İ'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Y.Ş ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma bölgede inceleme yaptı.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

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